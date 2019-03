’Ongelooflijk, maar we gaan door’

Ivana Smit Ⓒ ANP

Kuala Lumpur - De familie van Ivana Smit voelde diepe teleurstelling en onbegrip toen het de uitspraak van de rechter in Kuala Lumpur werd meegedeeld. Hun ultieme doel – de in hun ogen verantwoordelijken voor de dood van het model in december 2017 berecht krijgen – is mislukt. Maar ze laten het er niet bij zitten, meldt oom Fred Agenjo.