Vrouwen slaags bij Klaagmuur

Orthodoxe rabbijnen hadden vroeg al een heleboel scholieres naar de Klaagmuur gestuurd om de plaats te bezetten en te voorkomen dat de verjaardag van ’Women of the Wall’ er kon plaatsvinden. Later kwamen nog meer orthodoxe jongeren naar de Klaagmuur om de vrouwengroep te verdrijven, maar de politie is op grote schaal uitgerukt en heeft de strijdende partijen over het algemeen gescheiden kunnen houden, meldden Israëlische media.

De feministische actiegroep wil net als mannen keppeltjes en gebedsriemen en -mantels dragen, tegen het zere been van orthodoxe joden. Voor de muur, vlak onder de Tempelberg, is er een apart gebedsgedeelte voor zowel vrouwen als mannen.