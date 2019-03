Barbie wordt 60!

Ze zijn er vast, gezinnen met dochters waarin geen Barbies rondzwerven. Maar met meer dan een miljard verkochte poppen in meer dan 150 landen, is de kans toch groot dat ze ergens in huis te vinden is. Misschien nog puntgaaf in een doos, bij een verzamelaar (vooral oude exemplaren zijn veel geld waard), vaker stuk gespeeld tijdens vele rollenspellen waarin kinderen in het algemeen en meisjes in het bijzonder fantaseerden over later, experimenteerden met kleren die ze zelf nog niet mochten dragen en zich uitleefden met zelfgemaakte kleertjes en nieuwe kapsels.