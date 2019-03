Nieuw ruimteschip veilig terug op aarde

De lancering van de onbemande SpaceX Falcon 9 raket afgelopen zaterdag 2 maart. Ⓒ Hollandse Hoogte

CAPE CANAVERAL - Met een plons in de Atlantische Oceaan bij Florida is een einde gekomen aan de cruciale testvlucht van een nieuw ruimteschip. De Crew Dragon was bijna een week bij het internationale ruimtestation ISS. Zonder bemanning aan boord, maar bij de volgende vlucht in juli moeten er twee astronauten in de capsule zitten. Dat wordt de eerste bemande Amerikaanse vlucht sinds 2011.