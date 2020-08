Man lurkt aan lachgasballon tijdens wilde achtervolging

De politie kreeg eerder de melding dat de automobilist achter het stuur lachgas gebruikte. Agenten gingen ter plaatse en gaven de bestuurder een stopteken. De man besloot op de vlucht te gaan. Tijdens de achtervolging probeerde de bestuurder in te rijden op een politieauto.

Bij zijn aanhouding had de man een lachgasballon in zijn mond en een lachgastank in zijn hand. Een arts heeft op het politiebureau bloed afgenomen om vast te kunnen stellen of de man onder invloed achter het stuur zat.

De agenten in de auto waarop de verdachte inreed, hebben aangifte gedaan van een poging tot moord of doodslag.