Backpacker (24) vastgeketend en verkracht door Australische boer

„Ik voelde me machteloos en miserabel. Het was heel beangstigend”, zegt de Vlaamse jongedame in een statement over de verkrachting die bij haar op het netvlies staat gebrand. „Ik voelde me als een slaaf, als een dier, toen ik opgesloten zat in die stal”, zegt ze. „Ik hing vast met kettingen, ik was er tegen mijn wil en ik moest dingen doorstaan die niemand zou moeten doorstaan.”

De Belgische zegt dat ze psychologische trauma’s heeft opgelopen van de ontvoering en het misbruik, schrijft Nieuwsblad. „De psychologische en fysieke impact is groot. Bristow mag nooit nog vrijkomen”, zegt ze. „Hij heeft alles van me afgenomen. Niet alleen nam hij mijn kleren, mijn bezitting, maar hij nam me ook mijn vrijheid af, mijn denken, mijn familie en vrienden. Ik wil niet dat iemand ooit moet doorstaan wat ik heb moeten doorstaan.”

Gratis slaapplek

De reislustige dame was in 2017 in Australië met een werk- en toeristenvisum, net zoals veel andere Europese jongeren die bijvoorbeeld een tussenjaar nemen. Via een online advertentie kwam ze op de boerderij van Gene Charles Bristow terecht. De boer was zogenaamd op zoek naar iemand die de kalfjes kon voederen en verzorgen. Verdienste: een gratis verblijfplaats en omgerekend 12 euro per uur.

Ze werd in de buurt opgepikt door landeigenaar Bristow, maar de getrouwde man met één zoon nam haar mee naar een achteringang van de boerderij. Vervolgens belandde ze in een oude, verlaten varkensstal, waar hij haar bedreigde met een wapen. Ze moest haar kleren uitdoen, haar handen werden op de rug vastgebonden met spanbandjes en haar voeten geketend met kettingen.

Braaf

De boer benadrukte dat ze maar beter braaf kon zijn, anders zou ze mishandeld worden. In twee dagen tijd werd ze verschillende keren seksueel misbruikt. Toch slaagde ze erin om te ontkomen: via een computer wist ze een alarmerend Facebookbericht te versturen naar een vriendin in België. Niet veel later werd na een grote zoekactie Bristow gearresteerd.

De man beweerde voor een Australische rechtbank onschuldig te zijn en is volgens zijn advocaat zélf het slachtoffer „van een verzonnen verhaal.” DNA-onderzoek spreekt dat echter tegen. De 54-jarige is schuldig bevonden aan ontvoering en verkrachting, aanranding en poging tot aanranding.