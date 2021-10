Neef en vertrouweling Taghi opgepakt in Marokko

Dat bevestigt de landelijke eenheid van de politie na een tip over de arrestatie aan De Telegraaf. Jaouad F. wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Samenwerking met Marokko

Aan de arrestatie van F. is nauw overleg tussen de Marokkaanse en Nederlandse justitie vooraf gegaan. Na jaren van een moeizame verstandhouding is de relatie tussen Marokko en Nederland op het gebeid van justitiële samenwerking weer aanmerkelijk verbeterd. Tijdens de zoektocht naar F. is zeer intensief samengewerkt. Jaouad F. blijft voorlopig vastzitten in Marokko. Of hij op korte termijn naar Nederland komt is onduidelijk.

Het is zeker het vierde familielid van Taghi dat in de laatste jaren is opgepakt. Twee broers kregen in Marokko zware celstraffen voor betrokkenheid bij de moord op de zoon van een rechter in 2017 in Marrakech. Een andere neef, Anouar T., is verdachte in twee strafzaken, waaronder de moord op de advocaat Derk Wiersum.

Bij club La Crème in Marrakech werd in 2017 een bezoeker doorzeefd met kogels. Het slachtoffer bleek een zoon van een rechtbankpresident. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Belangrijke vis

Politie en justitie zien Jaouad F. als een hele grote en belangrijke vis. De schakel tussen kopstukken uit het liquidatieproces Marengo en de ’troepen’ op straat. Een ’regelneef’. Zijn naam dook verschillende malen op in strafzaken, waaronder die van Marengo en onderzoek Modave naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B.

In stukken uit het strafdossier Modave wordt F. omschreven als een klusjesman voor criminelen. Hij regelt huur- en leasewagens. Uit onderzoek in gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de in Breda geboren F. in ieder geval tot op enkele jaren geleden bestuurder was van een financiële onderneming in Nieuwegein eigenaar van twee autoverhuurbedrijven in Nieuwegein.

Wapenarsenaal

Hoe belangrijk Jaouad F. was voor de organisatie van Taghi blijkt in 2015 als de politie een reeks verdachten oppakt voor betrokkenheid bij een enorm wapenarsenaal en het voorbereiden van onderwereldmoorden. Dit onderzoek was een voorloper van het liquidatieonderzoek Marengo.

In onderschepte PGP-berichten die door het Openbaar Ministerie zijn besproken in de strafzaak Marengo, zorgt F. voor contacten met advocaten. ’F. is op de hoogte van de bedragen die worden betaald aan de ’topadvocaten’’, zo schrijft het OM in een tussentijdse toelichting in augustus 2020.

’Ennet’

F. zorgt er ook voor in 2015 dat een envelop met een proces-verbaal wordt opgehaald in Amstelveen. ’F. zegt tegen Mario R. dat hij alles via Ennet zal doorsturen’, zo staat in de stukken. Mario R. is een gedetineerde verdachte uit de zaak Marengo en ’Ennet’ is de inmiddels uit de lucht gehaalde communicatiedienst voor criminelen, Ennetcom.

Wie de advocaat van F. is, is onbekend.