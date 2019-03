Stakingsacties op vrouwendag in Spanje

Vrouwen eisen een gelijkwaardige positie op ten opzichte van mannen in Madrid. Ⓒ Hollandse Hoogte

MADRID/BARCELONA - De Internationale Vrouwendag wordt in Spanje ’gevierd’ met talrijke stakingsacties onder vrouwen. Ook worden op veel plaatsen betogingen op straat gehouden. In Barcelona greep de politie hard in om een blokkade van vrouwen van een verbindingsweg te beëindigen, zo melden Spaanse media.