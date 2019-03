Weer een explosief van wraakhovenier gevonden

Kaiserslautern - Er is weer een explosief gevonden van de overleden Duitse hovenier Bernhard Graumann. Vanmorgen werd er een bom gevonden in een carport bij een woning in de plaats Fischbach. De politie liet deze ter plekke gecontroleerd ontploffen, waardoor er niemand gewond raakte. Het is het derde bom die is gevonden. De Duitse politie sluit meerdere exemplaren niet uit.