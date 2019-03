Amsterdam komt met plafond koopwoningprijzen

Het gaat onder meer om een maximumprijs voor koopwoningen in het middensegment van 175.000 tot 297.000 euro. Die wordt vastgelegd in de erfpachtregels, zo bevestigt een woordvoerster van wethouder Laurens Ivens (wonen) een bericht hierover in Het Parool. Veel woningen in Amsterdam staan op grond die in bezit is van de gemeente. Woningeigenaren betalen voor het gebruik.

Verder wil de wethouder onder meer vastleggen dat nieuwe woningen écht worden gebruikt door de koper, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Dat moet voorkomen dat ze voor veel geld worden verhuurd. Het bijbouwen van betaalbare woningen is volgens de gemeente ook belangrijk, maar daarbij geldt vooralsnog vaak dat woningen in aanbouw bij de oplevering al duurder zijn geworden.