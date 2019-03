Korpschef Erik Akerboom. Ⓒ ANP

Amsterdam - Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom heeft gereageerd op de aanhouding van Donovan A. : „Voor collega’s waarvan is vastgesteld dat ze de grens overschrijden, is in het korps geen plaats.” Akerboom zegt dat zijn reactie geldt voor enkele recente integriteitskwesties waarbij politiemedewerkers betrokken zijn.