Veel meldingen van wateroverlast in Zuid-Limburg

Vooral in Limburg kwamen enkele onweersbuien voor waarbij in korte tijd veel neerslag kon vallen, meer dan 50 mm per uur. In heuvelachtige gebieden ontstonden daardoor in de lager gelegen delen lokaal overstromingen, aldus het KNMI. Weeronline meldde dat op enkele plaatselijke waarneemstations meer dan 100 mm regen is gemeten.

Een brandweerwagen rijdt door de ondergelopen straten in Eygelshoven. Ⓒ Redactie Keistadnieuws

De brandweer richtte in Zuid-Limburg vier kazernes als alarmcentrales in, in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard om de acties tegen de wateroverlast te coördineren.

Het was nagenoeg windstil, waardoor de hevige buien zich nauwelijks verplaatsten en er plaatselijk veel neerslag viel. Sommige straten veranderden in snel stromende beken. Het verkeer werd er ernstig door gehinderd, temeer omdat de riolen het op veel plaatsen niet aankonden, straatstenen omhoog werden gedrukt en kasseien werden meegesleurd door het snel stromende water.

Er rijden geen treinen meer tussen Sittard en Maastricht omdat bij station Bunde het water bijna tot het perron komt, aldus een zegsman van spoorbeheerder ProRail. Ook van Heerlen naar Herzogenrath is geen treinverkeer mogelijk. Bij Eygelshoven heeft het water ballast onder het spoor weggespoeld. Arriva en NS zetten bussen in om reizigers te vervoeren.