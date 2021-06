Veel meldingen van wateroverlast in Zuid-Limburg, KNMI geeft code oranje af

De brandweer heeft dinsdagavond in Zuid-Limburg vier kazernes als alarmcentrales ingericht. Het gaat om de kazernes in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard. Van daaruit worden de acties tegen de wateroverlast gecoördineerd.

Het is nagenoeg windstil, waardoor de hevige buien zich nauwelijks verplaatsen en er plaatselijk veel neerslag valt. Sommige straten zijn veranderd in snel stromende beken. Het verkeer wordt er ernstig door gehinderd, temeer omdat de riolen het op veel plaatsen niet aankunnen en straatstenen omhoog worden gedrukt.

Veel schade

De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Terwijl veel straten in Kerkrade blank staan, is er in de Veldhofstraat in stadsdeel Eygelshoven door wegspoelende grond als gevolg van de hevige regen een gaslek ontstaan. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een supermarkt en een zorgcentrum zijn in verband met het gaslek ontruimd.

Een brandweerwagen rijdt door de ondergelopen straten in Eygelshoven. Ⓒ Redactie Keistadnieuws

De meldkamer van de politie kreeg veel telefoontjes over wateroverlast in Landgraaf en Kerkrade. De hulpdiensten roepen op alleen in noodsituaties het alarmnummer 112 te bellen, omdat dat nummer anders onbereikbaar kan worden. „We weten dat diverse straten blank staan. Brandweer en gemeente zijn hier druk mee. Indien er geen levensbedreigende situatie is, verzoeken wij u geen 112 te bellen”, laat de politie weten op Twitter.

De komende uren kan er nog veel neerslag bij komen, maar in de loop van de avond worden de buien geleidelijk minder, aldus het KNMI.