’Letterzetter’ verwoestend voor Vlaamse fijnsparren

Pelt - De ’letterzetter’ slaat toe in Pelt, in Heusden-Zolder en Genk. In het Meerdaalwoud moeten talloze fijnsparren gekapt worden na aantasting door deze schorskever, en ook het Heverleebos wordt geteisterd. De kever is nauwelijks vijf millimeter groot, maar in staat om grote schade aan te richten.