Alsnog vrijspraak ouders voor dood baby Jairo

Jairo overleed in augustus 2010 toen hij acht maanden oud was door zware mishandeling en verwaarlozing. De rechtbank in Arnhem veroordeelde drie jaar geleden de vader tot drie jaar en tien maanden cel en sprak de moeder vrij. De rechtbank wees de vader als schuldige aan, omdat die vaak thuis was met zijn zoontje.

Het hof vindt dat die constatering geen bewijs vormt voor betrokkenheid van de vader, die altijd heeft ontkend. De moeder heeft steeds gezwegen en niemand is getuige geweest van de mishandelingen.

Bekijk ook: Strafzaak tegen beide ouders baby Jairo

Bekijk ook: Vader 4 jaar cel voor doden baby Jairo