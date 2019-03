Nederlander omgekomen tijdens skiën in Tirol

Het fatale ongeluk gebeurde in het skigebied Alpbach Wildschönau. Ⓒ Hollandse Hoogte

WILDSCHÖNAU - Een 50-jarige Nederlander is om het leven gekomen tijdens het skiën in Oostenrijk. Hij verloor een ski, kwam ten val en gleed 70 meter verder, met zijn hoofd naar voren. Daarna viel hij over de rand van de piste en kwam hij in een bosgebied te liggen.