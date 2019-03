’Baby van jihadmoeder Shamima Begum (19) overleden’

„We hebben sterke maar tot nu toe onbevestigde berichten dat de zoon van Shamima Begum is overleden. Hij was een Britse burger”, meldt haar advocaat Tasnime Akunjee vrijdag op Twitter.

Het ging al langer niet goed met het pasgeboren kind van Begum, zei ze eerder in interviews. De vrouw van de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk kondigde eerder ook al aan naar ons land te willen, omdat haar Britse paspoort mogelijk wordt ingenomen.

Haar man Yago Riedijk komt uit dezelfde kring als de Arnhemse jihadisten die op een vakantiepark in Weert trainden voor een aanslag met kalasjnikovs en bomvesten. Die groep werd vorig jaar september aangehouden. Ook de Arnhemse jihadrapper Marouane B. was een bekende.

’Medelijden’

De vrouw zit momenteel gevangen in een Koerdisch kamp in Syrië en zorgde voor veel discussie over jihadgangers die naar Europa willen. In een interview met Sky News pleitte de vrouw afgelopen maand nog voor een terugkeer naar Groot-Brittannië. „Ik heb het gevoel dat mensen medelijden met mij zouden moeten hebben”, aldus de Britse. „Voor alles wat ik meegemaakt heb. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen ik hier kwam. Ik hoop dat men, voor het welzijn van mijn kind en van mij, toelaat dat ik terugkeer. Eeuwig in het kamp blijven is onmogelijk.”

De 19-jarige vrouw reisde in 2015 naar Syrië, samen met twee vriendinnen. Ze zegt geen spijt te hebben van haar tijd in het kalifaat.