Twijfels over gezondheid baby jihadmoeder Shamima Begum (19)

„We hebben sterke maar tot nu toe onbevestigde berichten dat de zoon van Shamima Begum is overleden. Hij was een Britse burger”, meldt haar advocaat Tasnime Akunjee vrijdag op Twitter. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) spreken dat nieuws echter tegen. Volgens de strijdkrachten is het jongetje gezond en wel.

Het ging al langer niet goed met het pasgeboren kind van Begum, zei ze eerder in interviews. Mocht het jongetje overleden zijn, dan zou hij het derde kind zijn dat het stel verliest. De vrouw wil terug naar het Verenigd Koninkrijk, maar is haar Britse staatsburgerschap kwijtgeraakt.

Terugkeer

Riedijk liet onlangs weten dat hij samen met Begum terug naar Nederland wil en dat hij spijt heeft van zijn aansluiting bij Islamitische Staat (IS). Hij zit vast in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië, evenals zijn vrouw. De Arnhemmer Riedijk sloot zich in 2015 aan bij IS. Niet veel later trouwde hij met de toen 15-jarige in Londen geboren Begum, vlak na haar aankomst in Raqqa. Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie.

Riedijk komt uit dezelfde kring als de Arnhemse jihadisten die op een vakantiepark in Weert trainden voor een aanslag met kalasjnikovs en bomvesten. Die groep werd vorig jaar september aangehouden. Ook de Arnhemse jihadrapper Marouane B. was een bekende.

’Medelijden’

De vrouw zit momenteel gevangen in een Koerdisch kamp in Syrië en zorgde voor veel discussie over jihadgangers die naar Europa willen. In een interview met Sky News pleitte de vrouw afgelopen maand nog voor een terugkeer naar Groot-Brittannië. „Ik heb het gevoel dat mensen medelijden met mij zouden moeten hebben”, aldus de Britse. „Voor alles wat ik meegemaakt heb. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen ik hier kwam. Ik hoop dat men, voor het welzijn van mijn kind en van mij, toelaat dat ik terugkeer. Eeuwig in het kamp blijven is onmogelijk.”

De 19-jarige vrouw reisde in 2015 naar Syrië, samen met twee vriendinnen. Ze zegt geen spijt te hebben van haar tijd in het kalifaat.