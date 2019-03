Premier Rutte: stuur je kind niet naar Haga Lyceum

Anti-Nederlands opvoeden is het grote probleem van de school, zegt Rutte. „Als er reden is om in te grijpen, doen we dat.” Bovendien mag de omstreden school de inspectie niet meer belemmeren, zoals eerder gebeurde. „Dan stopt de financiering”, zegt de premier.

Ook minister Slob (Onderwijs) waarschuwt ouders die de schoolkeuze van hun kind gaan bepalen. „Ze weten nu wat de zorgen zijn rond deze school, er zijn ook andere mogelijkheden in de stad.” De CU-bewindsman adviseert ze dan ook ’heel goed na te denken’ „Want er zijn zorgen over deze school. Weet waar je aan begint.”

De onderwijsminister wijst erop dat hij de haatschool liever al had gesloten. Dat kan nu niet, omdat een onderzoek van de inspectie moet worden afgewacht. „Als we dat hadden kunnen doen, hadden we dat natuurlijk wel gedaan.”

’Beïnvloed door schoolmedewerkers’

Kinderen van de Amsterdamse school zijn volgens de veiligheidsdiensten beïnvloed door schoolmedewerkers die banden hebben met een islamitische terreurorganisatie. Desondanks blijft de school gewoon open. GroenLinks-burgemeester Femke Halsema stelde dat ze bereid is alles te doen wat ze kan, maar ’dat de gemeente uiteindelijk beschikt over een beperkt bestuurlijk en juridisch instrumentarium’.

