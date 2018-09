Nokia geeft hoop niet op

Floris Bottema uit Bolsward heeft een hele verzameling oude Nokia’s voor het geval dat zijn huidige Nokia kapot zou gaan. Ⓒ Persbureau Noordoost

Amsterdam - Toen Apple zijn eerste iPhone lanceerde, was Nokia nog heer en meester op de markt voor telefoons. Tien jaar later ziet de wereld er heel anders uit voor de Finnen. Toch geven ze de hoop niet op en ligt er vanaf volgende week een nieuwe telefoon in de winkel.