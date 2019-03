Moslimorganisaties willen actie van overheid

Exterieur van de as-Soennah moskee. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Moslimorganisaties hebben na het vrijdaggebed in de As-Soennah-moskee de overheid opgeroepen moslims in dit land te beschermen tegen haat en discriminatie. Bij de moskee in Den Haag werden zondag door leden van anti-islambeweging Pegida een kwetsende pop en een spandoek geplaatst. Diverse religieuze organisaties en honderden gelovigen waren vrijdag op de been om steun te betuigen.