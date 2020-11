Vermiste kat Bella na 8 jaar herenigd met baasje

De alerte melder had de kat met vervilte vacht naar binnengehaald. Medewerkers van de dierenambulance wisten de chip uit te lezen. „We kwamen bij een bedrijf uit. Daar werd iedereen op de zaak nagevraagd of ze een kat hadden die Bella heette.” Het bleek raak, de eigenaresse was haar diertje al acht jaar kwijt.

Inmiddels was er ook een nieuwe kat in huis. Daarom wordt Bella stap voor stap geïntroduceerd zodat ze aan de omgeving kan wennen. „Ze mag een lange tijd op avontuur zijn geweest, maar is niet ver gegaan. Ze is vlakbij ’huis’ gevonden”, zo laat de dierenambulance weten.