Leiders VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL en CU langs bij informateur Hamer

VVD-leider Rutte heeft na afloop laten weten dat er is afgesproken om ’een beetje stil te zijn’ over wat er precies is besproken. Volgens de liberaal hebben alle partijen hun opvattingen kunnen delen over herstelplannen en er is ’gereflecteerd op het proces’.

Volgens CDA-leider Hoekstra is er ’oriënterend’ gesproken over welke zaken urgent zijn en snel moeten worden aangepakt. „We zien allemaal dat de economie weer open kan en dat de samenleving smacht naar weer verder”, zegt Hoekstra. „Ik zou er zelf voor zijn om de komende periode een beetje tempo te maken. We zijn al een tijd bezig.” SP-leider Marijnissen stelt het iets scherper, ze vindt het ’een schande’ dat we ’twee maanden na de verkiezingen nog steeds in de oriënterende fase zitten’.

Het is volgens Hoekstra niet zo dat deze zeven partijen automatisch met elkaar in een schuitje zitten voor de vorming van een nieuw kabinet. Marijnissen, die al heeft gezegd dat haar partij een nieuw kabinet-Rutte niet aan een meerderheid wil helpen, ziet wel voor zich dat het nieuwe kabinet wordt gevormd uit de andere aanwezige partijen: „Ik vermoed van wel.”

Informateur Hamer is van plan om in verschillende samenstellingen partijen uit te nodigen.

