Stuntpiloot vrijgesproken na dodelijke crash

Nabestaanden van slachtoffers huilden in de rechtszaal toen de uitspraak werd voorgelezen. De 54-jarige piloot Andrew Hill las later de namen van omgekomen mensen voor buiten het gebouw. „Ze zullen me de rest van mijn leven bijblijven”, vertelde hij.

Hill verloor in 2015 de controle over zijn toestel, een klassieke militaire Hawker Hunter. De straaljager belandde op een weg en ontplofte. De piloot overleefde de crash doordat hij uit het vliegtuig werd geslingerd. Justitie verweet hem later te laag te hebben gevlogen toen hij probeerde een stunt uit te voeren. De piloot verklaarde zelf een black-out te hebben gehad.