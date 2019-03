Rutte ’weet werkelijk niet wat May bedoelt’

Rutte overlegt vrijdagavond weer telefonisch met May over de Britse uittreding uit de EU. De opties om tot een oplossing te komen raken uitgeput. „Daarom ben ik ook bezorgd.” Hij hoopt dat de gesprekken die de EU-onderhandelaar Michel Barnier met de Britten voert tot een uitkomst leiden.

Er is begin volgende week volgens hem ook opnieuw overleg voorzien tussen May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Het Britse parlement stemt in die week ook over de brexitdeal van May. De Britten verlaten de EU op 29 maart. Zonder een deal wordt het een chaotisch vertrek.

Volgens Rutte zijn de rode lijnen die de Britten hebben getrokken „buitengewoon star” en „blokkeren die een andere oplossing dan de huidige backstopconstructie.” De backstop is de regeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na het Britse vertrek te voorkomen.

Er wordt momenteel gekeken of er een juridische bindende verklaring kan worden opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt dat de backstop niet langer dan noodzakelijk zal gelden.