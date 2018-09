Akkoord over aanpak dure medicijnen

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om samen dure geneesmiddelen te gaan inkopen. „Wij zijn erg tevreden over deze samenwerking. Dit betekent dat er gezamenlijk beter onderhandeld kan worden met de farmaceutische industrie zodat dure geneesmiddelen nu en ook op de lange termijn beschikbaar blijven voor patiënten die hierop zijn aangewezen”, aldus de bestuurders van de organisaties.

Volgend jaar begint een proefproject om gemeenschappelijk kankermedicijnen in te kopen. Het gaat om een groep geneesmiddelen waarvan er meerdere beschikbaar zijn met een vergelijkbare werking. Afgesproken is dat de kwaliteit en de uitkomst van de behandeling voor de patiënt altijd voorop staan.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) noemt het initiatief van de ziekenhuizen en verzekeraars „een belangrijke eerste stap.” „De tweede stap is dat we in Europa veel meer moeten samenwerken om te kijken hoe we deze hele dure, maar hele belangrijke medicijnen betaalbaar houden voor iedereen die ze nodig heeft.”

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, plaatste vrijdag op Radio 1 enige kanttekeningen. Hij stelde dat het belang van de patiënt altijd voorop moet blijven staan. Het centraal ingekochte middel is niet altijd het beste voor die ene specifieke patiënt, aldus Schouw. Maatwerk moet volgens hem mogelijk blijven. Daarbij moet het oordeel van de arts en niet dat van de zorgverzekeraar leidend zijn, waarschuwde Schouw.