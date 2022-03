Premium Het beste van De Telegraaf

Leger niet voorbereid op oorlog met Rusland Staatssecretaris Van der Maat schrikt: ’Jeetje, laten we onze mensen hier werken?’

Door Olof van Joolen en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Op werkbezoek bij de marine in Den Helder krijgt staatssecretaris Christophe van der Maat een heldere boodschap: „Als wij naar de Zwarte Zee gaan, kunnen we niks doen aan zelfverdediging tegen de Russen.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Christophe van der Maat (VVD) droomde als tiener van een militaire loopbaan. Nu moet hij als staatssecretaris van Defensie de Nederlandse krijgsmacht oplappen. Dat is hard nodig, want ons leger is niet voorbereid op oorlog met Rusland. „Ik ga als een malle aan de slag om alle achterstanden weg te werken.”