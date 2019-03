Bruins: overleg over registratienummer artsen

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Zorgverleners worden er voorlopig niet op afgerekend als ze hun BIG-registratienummer niet vermelden in bijvoorbeeld de praktijk of op sociale media. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil eerst opnieuw in gesprek met zorgverleners over de nieuwe regels.