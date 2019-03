Man bekent neerschieten student in Groningen

Hij kreeg toen tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor onder meer een poging tot doodslag en wapenbezit. Voor een poging tot moord was te weinig bewijs. A. gaf vrijdag bij een niet-inhoudelijke zitting in het gerechtshof in Leeuwarden toe dat hij de schutter is. Hij wil nu ook aan psychologische onderzoeken in het Pieter Baan Centrum meewerken, hetgeen A. eerder weigerde. Hij hoopt zo de tbs te ontlopen, aldus zijn advocaat.

Op de vroege ochtend van 15 oktober 2017 werd de 21-jarige Sidney Ruiter op de Korreweg, even buiten het centrum, door drie mannen van zijn fiets getrokken en mishandeld. A. schoot daarna met een revolver op hem. De student werd drie keer getroffen en raakte blijvend verlamd. A. kwam bekend te staan als de 'Korrewegschutter'. Hij zou volgens getuigen hebben gezegd dat het schieten fijn voelde, alsof hij een vogeltje uit de lucht schoot.

A. wil nu wel met de politie gaan praten over het schietincident. Hij had volgens zijn raadsman niet eerder durven verklaren vanwege schaamte en mediadruk. De betrokkenheid bij een ramkraak in Zuidlaren in 2016, waar A. ook voor is veroordeeld, blijft hij wel ontkennen.