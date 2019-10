Vrouw (67) bevalt van baby en claimt ’oudste natuurlijke moeder’ te zijn

Het kindje werd vrijdag via een keizersnee geboren in de Chinese stad Zaozhuang in het Maternity and Child Health Care Hospital.

Volgens de 68-jarige vader is het kindje „door de hemel geschonken.” De Global Times meldde dat het meisje ’Tianci’ heette, wat ’geschenk uit de hemel’ betekent.

De moeder ontdekte pas dat ze zwanger was toen ze voor een gezondheidscontrole naar het ziekenhuis ging, zo vertelt ze aan de Chinese krant Jinan Times.

„Ik wilde het eigenlijk niet.” Het ziekenhuis zegt niet te kunnen bevestigen dat Tian op natuurlijk wijze zwanger raakte omdat ze haar pas als patiënt opnam toen ze al zwanger was.

Volgens de Jinan Times heeft Tian al twee kinderen, haar zoon werd geboren in 1977, twee jaar voor het een-kind-beleid in China werd ingevoerd om de snelgroeiende bevolking te beheersen.

Kritiek op ’egoïstische ouders’

Het bericht over de ’oudste moeder’ levert ook kritiek op. „De ouders zijn te egoïstisch”, zo klinkt het op Twitter. „Door hun hoge leeftijd kunnen ze helemaal niet goed voor een kind zorgen en de druk zal daardoor op de oudere broer en zus terechtkomen.”

Weer anderen vroegen zich af of Tian en Huang gestraft zullen worden omdat ze meer kinderen hebben dan is toegestaan. In 2016 heeft China het beleid voor één kind versoepeld, waardoor gezinnen nu twee kinderen mogen krijgen. Maar met de komst van baby Tianci staat de teller bij dit gezin nu op de valreep op drie.

Hoewel de leeftijd van Tian om nog eens moeder te worden wel heel uitzonderlijk is, kiezen meer vrouwen in China ervoor om geen kinderen te krijgen door het strikte beleid.

De leeftijd waarop de gemiddelde Chinese vrouw haar eerste kind krijgt, is gestegen van 24,3 jaar in 2006 tot 26,9 jaar in 2016, dat staat in een rapport van de Economist Intelligence Unit van dit jaar.

Hoewel het beleid voor twee kinderen een kleiner effect heeft gehad op het aantal geboorten in China dan verwacht, heeft het er wel toe geleid dat meer vrouwen overwegen om op latere leeftijd een tweede kind te krijgen.

Oudste moeders

De titel van oudste natuurlijke moeder stond tot nu toe op naam van Dawn Brooke uit Guernsey, die zwanger werd toen ze 58 was, weet Daily Mail. De vrouw vreesde aanvankelijk dat haar lichamelijke ongemakken tekenen van kanker waren. Brooke beviel s in 1997 van een zoon.

De oudste moeder ter wereld, zo wordt verondersteld, is de 74-jarige Erramatti Mangayamma uit India. Zij kreeg vorige maand een tweeling na een ivf-behandeling te hebben ondergaan.