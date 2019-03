Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Duncan Laurence is erop gebrand om Nederland zijn eerste Songfestival-zege te bezorgen in 44 jaar, toen Ding-A-Dong van Teach-In won. Als dat zou gebeuren – en dat is niet ondenkbaar – is het allemaal dankzij een dropboxje van Ilse DeLange en een zen-moment in Tilburg.