’Öztürk dronk vroeger gewoon wodka-cola’

Aan het Binnenhof ligt de Tweede Kamer en ’de slaapkamer’. Inderdaad: een bijnaam voor de Eerste Kamer, waar het er altijd net wat rustiger en saaier aan toe gaat. Maar in een debat op Radio 1 lieten de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer merken dat dit staat te veranderen.

Zo trok Denk-lijsttrekker Öztürk zich weinig aan van het debatonderwerp ’klimaat’ en begon hij direct te schreeuwen over de verharding in de politiek. PvdA-lijsttrekker Mei Li Vos, duidelijk ook niet van de bedeesde stijl die de senaat normaal kenmerkt, zei dat de Denk-politicus dat nodig moest zeggen met zijn polariserende filmpjes. Ze verzuchtte dat er vroeger nog gewoon een borrel met Öztürk te drinken viel toen hij PvdA’er was, hij zat dan aan de wodka-cola. De Denk-politicus raakte duidelijk verlegen van deze ’onthulling’, die niet goed zal vallen bij een deel van de islamitische achterban, en noemde het een ’leugen’ en een ’frame’.

Straatvechters

Henk Otten, die de kar trekt voor Forum voor Democratie, beet Mei Li Vos toe dat ze ’zielig’ aan het doen was toen zij zich beklaagde over het migratiestandpunt van Forum. Op het moment dat Otten zich verweerde, riep Vos heel hard ’mansplaining’. Op Internationale Vrouwendag zou hij haar iets willen uitleggen wat ze al snapte.

Kortom: chaos alom. De Eerste Kamer werd al steeds politieker en was met de komst van de PVV al wat ondiplomatiek taalgebruik gewend, maar de senaat staat op het punt opgeschud te worden als dit een voorbode is van de debatten in de nieuwe samenstelling straks.

GroenLinks wil kabinet helpen

De luisteraar leerde nog wat: GroenLinks wil heus samenwerken en volgens Paul Rosenmöller steekt zijn partij ook de hand uit naar het kabinet dat wellicht de meerderheid gaat verliezen in de Eerste Kamer en dan hulp nodig heeft. „Maar dan moet de hand terug er niet weer een zijn waar niks in zit.” De PvdA zegt goede plannen van het kabinet te willen steunen.

Voor steun bij de SGP hoeft het kabinet niet aan te kloppen als het beleid rond euthanasie en abortus wordt verruimd. SGP’er Peter Schalk zei niet nog ’dieper die doodscultuur’ in te willen.

Zo werd er toch nog iets duidelijk over de eventuele verhoudingen straks na de stembusgang van 20 maart. Maar meer zaken bleven onduidelijk. Zo denkt VVD’er Jorritsma dat de jihadschool in Amsterdam moeilijk gesloten kan worden vanwege de wet op de vrijheid van onderwijs, terwijl premier Rutte nou juist zei dat het daar niks mee te maken had.

Nexit: FvD krabbelt terug

De onduidelijkheid over de Nexit was het grootst. FvD-lijsttrekker Otten zei opnieuw niet zo’n haast te hebben met een vertrek van Nederland uit de EU. „We willen eerst kijken hoe de Brexit zich ontwikkelt.” Al kan er uiteindelijk wel een referendum over een Nexit mogelijk zijn, legde hij daarna uit. Dit terwijl partijleider Baudet zich telkens duidelijk voor een Nexit uitsprak. Otten zei echter, terwijl dit niet klopt, dat de term Nexit niet eens in het verkiezingsprogramma van Forum had gestaan.

Maar waar een aantal toekomstige senatoren brak met de traditie van kalmte en van rustig debatteren, bleef CU’er Mirjam Bikker aan de tradities van de Eerste Kamer vasthouden. Zij wilde iets zeggen over de Brexit-voorstanders die ze verfoeide en kwam toen met het archaïsche woord: ’stokebranden’. Zulk taalgebruik zal de Kamervoorzitter straks vast nog wel toestaan.