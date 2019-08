’Snelste vrouw op 4 wielen’ Jessi Combs (36) overleden na crash

Combs stierf in de Alvord-woestijn in het zuidoosten van Oregon, zei het kantoor van de sheriff van Harney County. Zij is 36 jaar geworden.

„Ze was een briljante bouwer, ingenieur, bestuurder, fabrikant en wetenschapscommunicator, en streefde er elke dag naar anderen aan te moedigen door haar wonderbaarlijke voorbeeld”, zei Adam Savage, voormalig co-host van de tv-show ’Mythbusters’. Combs verscheen in meerdere afleveringen van de show.

In oktober zette Combs een nieuw snelheidsrecord van 483,2 mph (777 kilometer per uur). Op dinsdag probeerde ze sneller te gaan toen ze crashte.