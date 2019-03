Soest verliest binnen 2 maanden alle speelgoedwinkels

De winkelstraat in Soest moet het voortaan zonder een speelgoedwinkel stellen. Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Soest - Het winkelend publiek van een Intertoys-filiaal in Soest, één van de 91 winkels die gaat sluiten, treurt omdat er in heel Soest nu geen speelgoedwinkel meer is. Ondertussen zegt het winkelpersoneel van niets te weten.