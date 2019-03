Ex winnaar 273 miljoen: ik wil hem niet terug

Eileen Murray en de nu stinkend rijk Mike Weirsky waren vijftien jaar getrouwd maar zijn sinds afgelopen oktober gescheiden. Sindsdien betaalt Murray hem alimentatie – tot op de dag van vandaag – want Weirsky heeft geen baan, vertelt ze tegen de New York Post.

Op een persconferentie vertelde loterijwinnaar Murray dat zijn ex hem meteen na het nieuws van de jackpot had gebeld. Het leidde tot het nodige hoongelach. Volgens Murray is de lezing over het belletje onzin. „Hij is niet ineens aantrekkelijk geworden omdat hij dat geld heeft.”

Ze heeft hem niet gebeld – en ze gaat niet bellen, zegt Murray. „Ik ga nergens achteraan. Ik wens hem het beste. Ik hoop dat ’ie zich met goede mensen omringt, en niemand zou misbruik van hem moeten maken.”

Eileen Murray heeft hem niet gebeld, en gaat hem niet bellen, zegt ze. Ⓒ Facebook

Moreel juiste

Ze denkt niet dat Weirsky haar nog een gedeelte van het geld gaat aanbieden. Wel hoopt ze dat haar ex-man ’het juiste doet’, zo voegt ze er meteen aan toe.

„Wat dat is? Nou, denk er eens over na. Hoe lang heb ik gewerkt? Hoe lang hem ik hem onderhouden? Ik heb ’m veel geld meegegeven bij de scheiding.” Vervolgens vraagt ze retorisch aan de journalist wat hij denkt dat het ’moreel juiste’ zou zijn.

Gelukje

Overigens had Weirsky de loterijtickets aanvankelijk laten liggen op het tankstation. Iemand kwam hem achterna om dat te vertellen. Hij ging terug, haalde de loten op en hoorde twee dagen later dat ’ie multimiljonair was geworden.