’Stem op VVD is stem op GroenLinks’

Thierry Baudet en Henk Ottten (r). ,,Het gaat hier om het spel. Politiek met een kleine p.” Ⓒ Rene Bouwman

Forum voor Democratie heeft de wind in de zeilen. Na de flitsende entree in de Tweede Kamer stormde de jonge partij de Amsterdamse gemeenteraad binnen en mikken oprichters Thierry Baudet (36) en Henk Otten (51) nu op de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Daarbij richten ze hun pijlen nadrukkelijk op één concurrent. „Een stem op de VVD, is een stem op GroenLinks.”