’Taghi achter aanslag op De Telegraaf’

AMSTERDAM - Ruim acht maanden na de aanslag op het hoofdkantoor van De Telegraaf in Amsterdam heeft de recherche de aanslagplegers in het vizier. Het OM zegt dat de crimineel Taghi de vermoedelijke opdrachtgever voor de aanslag is en spreekt van een ’complex onderzoek’.