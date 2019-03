Oudste wedstrijdschaatser (89) wil bovenal finishen

Het omkleden en ombinden van de ijzers duurt langer dan de schaatstraining, maar de 89-jarige Iichi Marumo heeft er zin in. Ⓒ MARTIN MOOIJ

Leeuwarden - Geen moeilijke voorbereidingen of benauwende nervositeit. De 89-jarige schaatser Iichi Marumo is vol vertrouwen voor de schaatswedstrijd van vandaag. Goed, zijn enige tegenstander is wegens een blessure uitgevallen; het betekent niet dat de wedstrijd voor hem minder belangrijk is. „Bovenal wil ik finishen. Dat is het doel.”