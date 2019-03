Een leven vol moed en branie

Kolonel Joseph William (Joe) Kittinger II Ⓒ Matty van Wijnbergen

Joe Kittinger is een typische all American hero. Op zijn negentigste is de oud-jachtvlieger, nog steeds vol moed, zelfvertrouwen en branie die hem overal ter wereld bracht. En als eerste zelfs daarbuiten. De pionier inspireerde deze week Nederlandse luchtmachters die zich opmaken voor de toekomst.