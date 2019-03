Weer massale protesten in Algerije

Betogers gingen massaal de straat op in Algiers. Daar verliepen de protesten overwegend vreedzaam, al vuurde de politie wel traangas af. Dat gebeurde onder meer om betogers weg te houden bij een weg die leidt naar het presidentieel paleis. De autoriteiten hadden ook het openbaar vervoer in de hoofdstad laten stilleggen.

Het zint betogers niet dat Bouteflika ondanks zijn broze gezondheid weer naar voren is geschoven om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Hij is al 20 jaar aan de macht, maar verscheen de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar en ligt momenteel in een Zwitsers ziekenhuis.

„Iedereen zegt nee tegen een vijfde termijn”, zei de 37-jarige betoger Kamel in de hoofdstad. Hij concludeerde dat mensen ’uit alle sociale klassen, van de jongsten tot de oudsten’ nu hun ongenoegen duidelijk maken. Demonstranten hadden spandoeken meegenomen met teksten als ’Bouteflika, stap op’ en ’Algerije is een republiek, geen koninkrijk’.

Oran en Constantine

De protesten bleven niet beperkt tot Algiers. Lokale journalisten zeggen dat ook is gedemonstreerd in de grote steden Oran en Constantine. Volgens een verslaggever in Oran was de hele stad op de been. „Dit is nog nooit eerder vertoond.”

De staatstelevisie bericht dat 195 arrestaties zijn verricht. Veiligheidstroepen zouden onder meer plunderaars in de boeien hebben geslagen.