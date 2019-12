Vlaamse regering bereikt klimaatakkoord

„Ambitieus, haalbaar en betaalbaar”, aldus Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir over het akkoord. Zij wilde alleen afreizen naar de klimaattop in Madrid met een akkoord in haar tas. Besloten is onder meer de maximumsnelheid op de ring rond Brussel te verlagen van 120 naar 100 kilometer per uur. Bij de ring rond Antwerpen is dat al het geval.

Nederland heeft als doelstelling de CO2-uitstoot met 49 procent te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990. Voor de EU als geheel geldt nu nog 40 procent, maar de nieuwe Europese Commissie wil dat verhogen naar minstens 50 procent. Als het aan Nederland ligt wordt dat 55 procent.