Schiphol komt met een quotum voor Jumbo’s

Dat bevestigt Schiphol. Tussen 7.00 en 10.30 uur mogen volgens een woordvoerder niet meer dan 41 toestellen met twee gangpaden naar de luchthaven komen. Er is behoefte aan veel meer ’Jumbo’s’, omdat de luchthaven voorlopig niet verder mag groeien in starts en landingen. Met grotere toestellen kunnen met het huidige maximum van 500.000 vluchten toch extra passagiers worden vervoerd. De vraag naar vliegreizen stijgt dit jaar weer met 3 tot 5%.

De luchtvaart zet volgens topman Frank Allard van koepel Barin vraagtekens bij de nieuwe capaciteitsbeperkingen, die ten koste gaan van de passagiers. „De vraag is of dat is toegestaan. De slots zijn verdeeld, met vliegtuigtypen. Welke maatschappijen worden getroffen, is ons nog niet duidelijk. De problemen op de grond worden steeds heftiger”, stelt hij.

Doorstroming

Schiphol moet daarnaast harde maatregelen nemen om doorstroming van reizigers in de overvolle terminals te verbeteren met meer personeel, digitale informatie en snelle CT-scans. Dit om lange wachtrijen en vertragingen het hoofd te bieden. „KLM heeft last van het tekort aan opstelplaatsen voor grote vliegtuigen”, zegt directeur luchthavenstrategie Pieter Cornelisse tegen De Telegraaf. „De limiet moet ellende tegengaan, maar het maakt ons minder flexibel. Zonder deze maatregel zouden we echter nog slechter af zijn”, meent hij.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland geeft Schiphol aan hoeveel gates er beschikbaar zijn voor grotere toestellen. „Op basis daarvan is dit maximum gesteld. Voor efficiënte afhandeling van het vliegverkeer is het belangrijk dat de doorstroom ook bij het taxiën goed verloopt.”