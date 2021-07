50 jongeren besmet na avondje stappen in nachtclub Groenlo

Volgens De Roo belde een bezoeker hem na het feest, op zondag 4 juli. „Hij had zich vlak voor het feest laten vaccineren met het Janssen-vaccin zei hij, maar had voor de zekerheid nog een test gedaan zodat hij op tijd een QR-code had. De mail met de uitslag zag hij die zondag en die bleek positief te zijn.” De GGD wil verder geen uitspraken doen over de oorzaak van de uitbraak. „Wij gaan daar niet over en dus kunnen wij daar ook geen uitspraak over doen.”

Bekijk ook: Kermis Heiloo blijkt coronabrandhaard van jewelste

Volgens De Roo zijn op 3 juli QR-codes gecontroleerd en moesten jongeren zich ook legitimeren. Ook volgens burgemeester Annette Bronsvoort zijn er die avond goede voorzorgsmaatregelen genomen en was er strenge toegangscontrole bij de ingang. „Dit voorbeeld laat nogmaals zien dat het systeem van de CoronaCheck-app niet waterdicht is. Ik pleit ervoor dat de situaties zoals in Enschede (Aspen Valley) en Groenlo snel geëvalueerd worden en dit indien nodig tot aanpassingen leidt”, aldus burgemeester Bronsvoort.