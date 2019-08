Opnieuw schietpartij in Amsterdam

Het is nog niet duidelijk wat er zich in de straat in Nieuw-West heeft afgespeeld. Wel werden de traumahelikopter ingezet. Ook de brandweer en ambulancediensten zijn ter plekke. „Wij gaan nu ter plekke onderzoek doen”, aldus een woordvoerster.

Het is zeker de tweede schietpartij die dit weekend in de hoofdstad plaatsvindt. Gisteren was er een schietpartij in Zuidoost en eerder waren er berichten uit IJburg en eveneens Zuidoost, enkele straten verderop.