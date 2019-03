Advocaten Holleeder over hun werk: ’Hem laten spreken is een risico’

Holleeder-advocaten Sander Janssen (l) en zijn collega Robert Malewicz arriveren bij de speciaal beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam voor de strafzaak tegen Willem Holleeder. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ze leerden hem met een laptop om te gaan, ’want we gaan echt geen samenvattingen maken’. En ze trokken meteen een duidelijke grens: geen telefoontjes in het weekeinde. Wil hij iets kwijt? Maandagochtend is hij de eerste. Verder gaan de advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz voor Willem Holleeder tot het gaatje. Janssen: „We gaan voor vrijspraak.” Malewicz: „Met minder nemen we geen genoegen.” De advocaten van Willem Holleeder over hun „marathon met een sprint aan het eind.”