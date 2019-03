Hipster blundert na klaagzang over ’zijn’ foto

Het artikel verscheen op MIT Technology Review, een website van een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. De auteurs onderzochten het ’hipster effect’, een fenomeen dat voorschrijft ’dat alle mensen die tegen mainstream cultuur zijn uiteindelijk hetzelfde eruit gaan zien’.

De klager contacteerde de hoofdredacteur. Hij laakte het ’lasterlijke, onnodige gebruik van mijn foto zonder toestemming’ en zaagde het hele artikel doormidden. Ook beloofde hij naar de rechter te stappen.

Enig probleem: de man op de foto (te zien in de tweet eronder) is iemand anders. De redactie van de website had het fotobureau waar de afbeelding vandaan kwam, Getty Images, nog gevraagd om te dubbelchecken wie het model op de foto was – en dat bleek niet de klager.

Zo had deze man, ironisch genoeg, juist bijgedragen aan de theorie van het ’hipster effect’. Pijnlijk, weet ook hoofdredacteur Gideon Lichfield. „We schreven hem terug: volgens ons ben je dit helemaal niet. ’Oh, ik denk dat je gelijk hebt’, antwoordde hij.”

Terugkijkend op de klucht bij As It Happens, krijgt hoofdredacteur Lichfield de vraag wat nu de conclusie is. „Ik denk dat het de uitkomsten van ons onderzoek onderschrijft, namelijk dat alle hipsters er hetzelfde uitzien.”