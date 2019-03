‘Europese uitstoot doet er niet toe’

„Waar het echt om gaat is: wat gebeurt er in ontwikkelingslanden? Zoals China, India, Indonesië, Brazilië en Nigeria”, zegt Lewis, die deze week in Nederland een voordracht hield voor stichting De Groene Rekenkamer. Volgens hem is het veel belangrijker dat ontwikkelingslanden snel rijker worden en hoe de groeiende CO2-uitstoot die dat meebrengt kan worden beperkt.

„We hebben in Europa veel kennis en expertise. We kunnen ons geld beter daaraan besteden dan miljarden te steken in subsidies en ander klimaatbeleid dat in feite amper effect heeft op de wereldwijde uitstoot.” Lewis ziet liever investeringen in de ontwikkeling van schone kernenergie of technieken om CO2 uit de lucht te halen en kolencentrales af te vangen. „Dat is uit te rollen over de rest van de wereld.”

Onnodig

Het dwingende gevoel van urgentie, waar politici en milieuorganisaties op hameren, is onnodig, meent Lewis. De wetenschapper gaat er net als het VN-klimaatpanel vanuit dat de aardse opwarming sinds 1850 grotendeels komt door menselijke CO2-uitstoot. Toch is hij optimistischer dan het IPCC. Uit eigen onderzoek concludeert hij dat het klimaat veel minder gevoelig is voor broeikasgassen dan modellen voorspellen.

„Als je kijkt naar de observaties sinds 1850 dan stijgt de wereldtemperatuur minder snel dan verwacht.” Terwijl de IPCC-modellen uitgaan van circa 3 graden opwarming bij een verdubbeling van de CO2, ziet Lewis in werkelijkheid een stijging van 1,7 graad Celsius. Modellenmakers zijn niet blij met Lewis’ kritiek. „Zij hechten minder belang aan wat de temperatuur werkelijk doet.”

Uitgangspunt

Lewis heeft een geruststellende boodschap: „Het suggereert dat we meer tijd hebben om het politieke doel van maximaal twee graad opwarming te halen. Onze uitstoot hoeft niet al per 2050 naar vrijwel nul.” Dat is wel het uitgangspunt van Brussel, Den Haag en het klimaatakkoord.

Politici die blijven pleiten voor haast, spelen voor Messias. „Ze strelen hun eigen geweten ten koste van de bevolking.” Het realisme keert pas terug in het publieke debat over klimaat zodra duidelijk is wat de werkelijke kosten zijn, verwacht Lewis. „Overheden hebben tot nu toe geprobeerd die kosten te verbergen. Maar de bevolking is niet zo gek en het kwartje begint wel te vallen.”