Nederland braafste klimaatjongetje?

Elk land heeft zo zijn eigen kijk op het klimaatprobleem en niet overal wordt het zó serieus genomen als bij ons. Ⓒ Getty Images

Nederland maakt zich op voor een besluit over het ingrijpende klimaatakkoord. Maar hoe staat het, terwijl Den Haag zich buigt over wat nuttig en betaalbaar is, bij de grootmachten en nabije Europese lidstaten? Zijn de voornemens voor broeikasgasreducties daar net zo streng als in Nederland en maken burgers zich overal zorgen over de klimaatrekening?