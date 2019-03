Jackson minder op radio na uitzending docu

In de vier uur durende documentaire, afgelopen weekend uitgezonden op de zender HBO, staat het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door de zanger centraal. Na de uitzending werd de muziek van Jackson dertien procent minder vaak gedraaid dan een week eerder. Ook de aantallen gestreamde en gedownloade songs daalden, beide met ongeveer vijf procent.

Drie grote radiostations in Canada maakten eerder deze week bekend te stoppen met het draaien van muziek van zanger Michael Jackson. De regionale omroep NH heeft dinsdag als eerste zender in Nederland een boycot van muziek van Michael Jackson aangekondigd. Die duurt in ieder geval een paar weken.

De documentaire werd vrijdag op de Nederlandse en Belgische televisie uitgezonden. De kijkcijfers worden zaterdag bekend.