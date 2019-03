Woede bij Wikileaks om detentie Manning

,,Een klokkenluider, gemarteld vanwege het lekken van informatie, is door een geheime rechtbank opnieuw in de gevangenis gezet omdat ze weigert te getuigen tegen een journalist. Wat is de volgende stap in deze schandalige vervolging van Assange en WikiLeaks?", vraagt Wikileaks-redacteur Kristinn Hrafnsson zich af op Twitter.

Manning is vrijdag in hechtenis genomen wegens minachting van het hof. Ze lekte in 2010, toen ze nog als Bradley door het leven ging en analist was in het Amerikaanse leger, een schat aan geheime informatie die op de internetsite van Julian Assange werd gepubliceerd.

Ze had eerder al laten weten ,,de consequenties te aanvaarden'' van het niet willen beantwoorden van de vragen van het rechtbankpanel, dat moet bepalen of er vervolging zal worden ingesteld.